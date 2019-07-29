20 млрд инвестиций в инфраструктуру: Зеленский заявил об изменениях в Украине

Президент Владимир Зеленский заявляет об амбициозных планах своей команды и обещает, что через 5 лет Украина кардинально изменится.

Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции.

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По словам президента, ближайшие 5 лет Украина будет кардинально меняться.

“За это время мы проинвестируем в нашу инфраструктуру минимум 20 миллиардов долларов. Чтобы: привести в порядок 24 тысячи километров наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15 аэропортов, обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы и существенно увеличить их мощность; утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса”, – конкретизировал планы Зеленский.

Кроме того, он заявил: “Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором”.

“Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, опытом, технологиями”, – подчеркнул президент.