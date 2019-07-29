Банки готовы работать на рынке сельскохозяйственной земли - НБУ

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Украинские банки готовы работать в условиях запуска рынка сельскохозяйственных земель, который состоится после отмены моратория (запрета) на продажу земельных паев.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.
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«Земля – это актив. Банковская система готова работать с землей. Для банков эта реформа (земельная реформа – ред.) будет положительным шагом, ведь это означает появления дополнительного актива, который можно использовать в качестве залога по кредиту», – сообщил Сологуб.
По его словам, проведение земельной реформы является одним из ключевых требований Всемирного банка, в то же время в Международном валютном фонде не требуют, чтобы рынок земли запустили «немедленно». В частности, по его словам, земельной реформы не будет в требованиях о получении нового транша от МВФ в рамках новой программы.
Следует отметить, что, по расчетам Всемирного банка, отсутствие рынка земли в Украине снижает рост ВВП страны на 1% ежегодно.
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