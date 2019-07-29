По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,330 млн и 30,423 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 34), максимальный курс продажи доллара 25,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,39-25,40 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активных заявок по доллару на сумму более 59,753 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,5000 – 2 22225,4500 – 50025,4000 – 10 00025,4000 – 5 00025,3900 – 50 00025,3800 – 15 00025,3700 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,3800 – 2 000

25,3900 – 30 000

25,3900 – 20 000

25,3900 – 15 000

25,3900 – 30 000

25,3900 – 30 000

25,4000 – 5 500

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,4256 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,3543 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.