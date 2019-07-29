На территории завода “Арсенал” открылось новое бизнес-пространство

На территории завода “Арсенал” открылось бизнес-пространство Creative State of Arsenal площадью 2500 м².

Об этом Finance.ua рассказали в компании Creative States.

“Локация будет расположена в гигантском ангаре, общим размером в более чем 2500 м² и высотой потолков 10+ м, что позволит построить несколько этажей, увеличив пространство в два раза. Этот ангар принадлежит заводу “Арсенал” и десятки лет стоял пустой, служа складом для устаревших станков и разной рухляди”, – сообщил Илья Кенигштейн.

Что представляет собой локация:

Это трехэтажный проект с большим лаунжем на первом этаже.

Офис рассчитан на 650-700 рабочих мест.

На территории также планируется специально отведенная зона под парковку.

Кенигштейн отмечает, что по атмосфере Creative State of Arsenal будет близок к городской зоне Coal Drops Yard в Лондоне, в районе Kings Cross. Дизайн локации команда проекта реализует в стиле кинематографического Арт-Нуво (Art Nouveau), отличительная черта которого – большое количество волнообразных ассиметричных линий, принимающих форму природы.

Пока что точные сроки открытия не оглашаются.

Справка Finance.ua:

Creative States — сеть бизнес-пространств, предоставляющая офисные решения для малого и среднего бизнеса. Запуск проекта прошел весной 2019.

Сейчас у Creative States две локации — в БЦ Gulliver и БЦ «Сенатор». Общая вместимость пространств — 80 офисов на 700 рабочих мест.