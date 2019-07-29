0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

На территории завода “Арсенал” открылось новое бизнес-пространство

На территории завода “Арсенал” открылось новое бизнес-пространство

На территории завода “Арсенал” открылось бизнес-пространство Creative State of Arsenal площадью 2500 м².

Об этом Finance.ua рассказали в компании Creative States.

“Локация будет расположена в гигантском ангаре, общим размером в более чем 2500 м² и высотой потолков 10+ м, что позволит построить несколько этажей, увеличив пространство в два раза. Этот ангар принадлежит заводу “Арсенал” и десятки лет стоял пустой, служа складом для устаревших станков и разной рухляди”, – сообщил Илья Кенигштейн.

Что представляет собой локация:

  • Это трехэтажный проект с большим лаунжем на первом этаже.
  • Офис рассчитан на 650-700 рабочих мест.
  • На территории также планируется специально отведенная зона под парковку.

Кенигштейн отмечает, что по атмосфере Creative State of Arsenal будет близок к городской зоне Coal Drops Yard в Лондоне, в районе Kings Cross. Дизайн локации команда проекта реализует в стиле кинематографического Арт-Нуво (Art Nouveau), отличительная черта которого – большое количество волнообразных ассиметричных линий, принимающих форму природы.

Пока что точные сроки открытия не оглашаются.

Справка Finance.ua:

  • Creative States — сеть бизнес-пространств, предоставляющая офисные решения для малого и среднего бизнеса. Запуск проекта прошел весной 2019.
  • Сейчас у Creative States две локации — в БЦ Gulliver и БЦ «Сенатор». Общая вместимость пространств — 80 офисов на 700 рабочих мест.
  • Помимо запуска локации в “Арсенале”, команда планирует экспансию в Европу.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.