На территории завода “Арсенал” открылось новое бизнес-пространство

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На территории завода “Арсенал” открылось бизнес-пространство Creative State of Arsenal площадью 2500 м².
Об этом Finance.ua рассказали в компании Creative States.
“Локация будет расположена в гигантском ангаре, общим размером в более чем 2500 м² и высотой потолков 10+ м, что позволит построить несколько этажей, увеличив пространство в два раза. Этот ангар принадлежит заводу “Арсенал” и десятки лет стоял пустой, служа складом для устаревших станков и разной рухляди”, – сообщил Илья Кенигштейн.
Что представляет собой локация:
Кенигштейн отмечает, что по атмосфере Creative State of Arsenal будет близок к городской зоне Coal Drops Yard в Лондоне, в районе Kings Cross. Дизайн локации команда проекта реализует в стиле кинематографического Арт-Нуво (Art Nouveau), отличительная черта которого – большое количество волнообразных ассиметричных линий, принимающих форму природы.
Пока что точные сроки открытия не оглашаются.
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