"Дефицита не будет": Украине предложили альтернативу российскому дизелю

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Украине не грозит дефицит дизельного топлива из-за сокращения поставок из России. Более того, в течение 3-5 лет отечественный рынок может полностью перейти на другие источники поставок.
Такой прогноз дал эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.
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По его словам, сейчас увеличится количество поставок через морские терминалы и из стран Европейского Союза.
Белявский также не исключил, что с 1 сентября – а может и раньше – поставки дизельного топлива из РФ будут восстановлены.
“Но очень интересная ситуация сложилась с работой НПЗ в Европейском Союзе. Они полностью обеспечивают потребности своих потребителей и экспортируют нефтепродукты в Венесуэлу, где временно остановились нефтеперерабатывающие заводы. Это означает, что если умело проводить политику переговоров Украины с нашими европейскими партнерами, то возможно переориентировать в Украину часть нефтепродуктов, которые идут за океан”, – рассказал эксперт.
Также Белявский привел и другой вариант – провести переговоры с партнерами из Прибалтики и Беларуси.
“Но увеличение импортных поставок через морские терминалы Украины потребует от Министерства инфраструктуры: подготовить подвижной состав “Укрзализныци”, посмотреть трафик загруженности основных потоков, пересмотреть тарификацию на услуги железнодорожных перевозок, пересмотреть вопрос перевалки, хранения…”, – обратил он внимание.
По его мнению, постепенно Украина сможет отказаться от дизтоплива из России.
“На мой взгляд, в ближайшие 3-5 лет. Но для этого нужна системная работа. Как мы можем заместить дизельное топливо? Дизельное топливо – одно из самых дешевых моторных топлив для наших автомобилистов. Есть также пропан-бутан. И стремительно развивающееся направление автокаров. Поэтому я думаю, что нужно двигаться в сторону использования экологических топлив”, – посоветовал специалист.
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