Электросамокаты менее экологичны, чем общественный транспорт - исследование

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Электросамокаты опаснее для окружающей среды, чем общественный транспорт.
Об этом говорится в исследовании ученых из университета Северной Каролины в США. По словам авторов исследования, электросамокаты выбрасывают в атмосферу больше парниковых газов, чем дизельный автобус, электромопед или электровелосипед.
Более половины вредных веществ попадает в атмосферу из-за добычи материалов, используемых для создания электросамокатов, и во время производственного процесса.
Больше всего вредных веществ выбрасывается в окружающую среду при производстве алюминиевого корпуса и литий-ионной батареи.
Кроме того, самокаты нужно регулярно заряжать: энергии они потребляют мало, но много вредных веществ попадает в атмосферу из-за того, что работники компаний, которые собирают самокаты для подзарядки, ездят по городу на обычных автомобилях.
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