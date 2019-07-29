Названы объемы строительства по районам столицы

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В первом полугодии 2019-го наибольший объем строительной продукции произведено предприятиями и организациями Голосеевского района Киева – 17,5% от общего объема.
Об этом свидетельствует информация Главного управления статистики Киева.
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Так, в Голосеевском районе было произведено строительной продукции на 2,7 млн грн, предприятиями Печерского – 2,6 млн грн или 16,7% и Шевченковского – 1,9 млн грн или 12,2%, а менее всего – Деснянского и Подольского районов соответственно 2,6% и 4,4% от общего объема в целом по городу.
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