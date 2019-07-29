Недостроенный крейсер "Украина" обходится стране в 1 млн долларов в год

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Минобороны задолжало ГП “Николаевский судостроительный завод” за содержание ракетного крейсера “Украина” свыше 85 млн гривен, ежегодно на эти цели необходимо около 1 млн долларов.
Такое заявление сделал генеральный директор николаевского завода Валерий Калашников.
“Минобороны задолжало за содержание ракетного крейсера “Украина” нашему заводу свыше 85 млн гривен. Средства не пересчитывались с 1 января 2015 года. Все расходы предприятие вынуждено брать на себя. Ежегодно на эти цели тратится примерно миллион долларов”, – сказал Калашников.
По словам главы предприятия, сейчас Министерство обороны готовит постановление Кабмина относительно дальнейшей судьбы крейсера. Но подробности этого документа пока неизвестны.
Крейсер “Украина” был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство “заморожено” на стадии готовности на 95%. Сейчас он находится на ГП “Николаевский судостроительный завод”.
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