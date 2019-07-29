Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)

Южнокорейская компания Samsung в среду, 7 августа, представила в Нью-Йорке свой последний флагманский смартфон Galaxy Note 10. Новинка получила две основных версии: Note 10 и Note 10+, а также модификацию с поддержкой 5G.

Note 10 меньше и дешевле в новой линейке смартфонов. Он имеет экран диагональю 6,3 дюйма, который заполняет почти всю переднюю панель устройства, за исключением крошечных рамок в верхней и нижней частях дисплея, а также селфи-камеры, которая расположена в отверстии в центре верхней части экрана.

Более дорогой Note 10+ будет иметь такой же дизайн, но с гигантским 6,8-дюймовым экраном, который даже превосходит 6,7-дюймовый Galaxy S10 5G и является самым большим топовым смартфоном Samsung в 2019 году.

Версия 5G также будет выпущена на некоторых рынках, аналогично представленному Galaxy S10 5G.

Note 10+ имеет основную камеру с четырьмя модулями: с широкоугольным объективом 12 Мп на 77 градусов, ультра-широкоугольным объективом 16 Мп, который может охватить 123 градуса, телефото объектив 12 Мп, а также 3D камеру и фронтальную камеру разрешением 10 Мп. Модель Note 10 имеет аналогичные камеры, кроме 3D.

Оперативная память Note 10+ составит 12 Гб, Note 10 – 8 Гб. Оба устройства также обладают 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч и 3500 мАч, соответственно. Новые устройства заряжаются в сверхбыстром режиме – батарею можно зарядить полностью за полчаса.

В новых устройствах Galaxy Note упор сделан на многофункциональность, кроме того, в смартфонах большое внимание было уделено безопасности устройства.

Смартфоны поступят в продажу 23 августа. Рекомендованная розничная цена Galaxy Note 10 составит от 949 долларов, Galaxy Note 10+ от 1099 долларов.