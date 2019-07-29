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Пора разбираться: почему SEPA — выгодный способ перевода средств из Европы

Пора разбираться: почему SEPA — выгодный способ перевода средств из Европы

Международные переводы — тонкая материя. Помогаем разобраться, почему официальный перевод денежных средств интереснее, чем «передайте книжечку моей дочке» у дальнобойщиков.

Если вам нужно получить перевод из-за границы, вы можете воспользоваться SWIFT или срочными денежными переводами. Они распространены по всему миру, но стоимость отправки довольно высокая. А в случае со свифтом еще может возникать дополнительная комиссия банков-корреспондентов.

Но monobank недавно открыл возможность для своих клиентов получать переводы по SEPA — системе платежей в евро, к которой подключены практически все банки Европы и финкомпании мира. Эти переводы гораздо дешевле, чем общеизвестные системы. Отправка платежа — по тарифам банка-отправителя, а пополнение карты — бесплатно. За проведение платежа банк-партнер берет комиссию, но monobank ее полностью возмещает на счет кешбэка.

Чтобы воспользоваться услугой, вы можете получить международные реквизиты SEPA в приложении monobank (меню «Пополнить свою карту» — «SEPA»), дать их отправителю и всё — можно получать переводы из более чем 30 стран, включая Польшу, Чехию, Германию, Францию, Италию и другие.

Также реквизиты SEPA позволяют пополнять карту с таких популярных сайтов как transferwise.com и transfergo.com, для этого в качестве страны получателя нужно указывать Великобританию (страна регистрации банка-партнера).

Как пополнить карту monobank с помощью TransferWise?
Шаг 1. Перейдите на сайт transferwise.com и нажмите «Отправить деньги».
Шаг 2. Заполните сумму и валюту отправки/получения, нажмите «Продолжить».
Валюта получения обязательно должна быть «евро».
Шаг 3. Добавьте нового получателя и заполните реквизиты:
- e-mail и Ф. И. О. получателя;
- IBAN из меню «SEPA» приложения monobank;
- нажать «Подтвердить» — «Продолжить».
Шаг 4. Выберите способ оплаты и нажмите «Перейти к оплате», введите реквизиты карты и нажмите «Оплатить».

Как пополнить карту monobank с помощью TransferGo?
Шаг 1. Перейдите на сайт www.transfergo.com и авторизуйтесь.
Шаг 2. Выберите страну отправки. Страна получения — Великобритания. Выберите способ оплаты, предварительно зафиксировав валюту «евро».
Шаг 3. Выберите текущего получателя или заполните нового: Ф. И. О. и ваш IBAN из меню «SEPA» приложения monobank.
Шаг 4. Нажмите «Подтвердить данные», введите реквизиты карты и нажмите «Оплатить».

ENJOY! :)
По материалам Универсал Банк
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