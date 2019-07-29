США готовы после Brexit как можно скорее подписать торговое соглашение с Британией

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Соединенные Штаты будут готовы как можно скорее подписать торговое соглашение с Британией после того, как страна покинет Европейский Союз.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
Главный дипломат США встретился в среду с новым министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Глава британского МИД находился в Вашингтоне в рамках поездки по Северной Америке, направленной на укрепление связей с неевропейскими странами накануне Brexit.
Сейчас в отношениях США и Великобритании существует некоторая напряженность, вызванная разногласиями по поводу того, как бороться с Ираном, изменением климата и другими проблемами.
Официальные лица США надеются, что отношения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом США Дональдом Трампом в конечном итоге приведут к двусторонней торговой сделки.
“Мы поддерживаем суверенный выбор Соединенного Королевства, однако в конечном итоге Brexit станет потрясением, и мы будем на пороге, с ручкой в руке, готовы как можно скорее подписать новое соглашение о свободной торговле”, – сказал он.
Рааб отметил, что Великобритания “абсолютно решительно” выйдет из ЕС до конца октября. Как только Великобритания выйдет из ЕС, она сможет свободно заключать двусторонние торговые соглашения с другими странами.
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