Верховный суд Италии позволил изъять 49 млн евро партии из-за коррупции

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Кассационный суд Италии подтвердил решение о конфискации 49 миллионов евро у итальянской правопопулистской партии “Лига Севера”, которую сейчас возглавляет министр внутренних дел Италии.
Согласно решению суда, принятому во вторник, 6 августа, эту сумму будут использовать, чтобы возместить государству неправомерно израсходованные партией средства, выделенные для проведения предвыборной кампании.
Коррупционный скандал вокруг растраты средств касается периода 2008-2010 годов. Поэтому с истечением срока давности нарушения суд снял обвинения с бывшего главы “Лиги Севера” Умберто Босси и тогдашнего казначея партии Франческо Бельсіто.
Итальянская прокуратура вменяла Босси мошенничество и растрату 49 миллионов евро государственной помощи для его партии на личные нужды. В частности, по данным следствия, екскерівник партии тратил выделенные средства на ремонт домов, аренду автомобилей класса люкс и услуги стоматолога. Сам Босси обвинения в растрате партийных денег отвергал. В 2012 году он покинул пост руководителя “Лиги Севера”.
Ранее суд в Генуе принял решение, что “Лига Севера” должна выплатить государству 49 миллионов евро. Однако конфисковать всю сумму не удалось, было взыскано лишь три миллиона евро, которые находились на счету партии. Наконец в сентябре 2018 года было достигнуто соглашение сторон, по которому партия должна была выплачивать остаток в 46 миллионов частями в течение нескольких десятилетий.
Финансы партии в последнее время неоднократно привлекали внимание итальянских следователей. В частности, они проверяют возможное незаконное выведение средств партии за границу для того, чтобы избежать конфискации. Нынешний глава “Лиги Севера” Сальвини неоднократно отвергал подобные обвинения. Еще одно расследование в отношении “Лиги Севера”, которое ведут итальянские следователи, касается упреков в попытке нелегально получить финансирование из России посредством покупки нефти итальянской нефтегазовой компанией по завышенной цене. Сальвини эти обвинения так же отвергает.
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