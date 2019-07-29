0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

Израиль, Кипр и Греция планируют транспортировать газ в Европу

Израиль, Кипр и Греция планируют транспортировать газ в Европу

Израиль, Кипр и Греция решительно настроены транспортировать в Европу природный газ из восточной части Средиземного моря.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис после встречи со своими коллегами из двух других стран.

Читайте также: С 1 августа снижается цена на газ для промышленности

“Мы надеемся, что в скором времени сможем подписать соответствующий договор”, — подчеркнул израильский министр энергетики Юваль Штайниц.

Проект предполагает строительство газопровода для транспортировки топлива сначала на Кипр, затем на Крит и на материковую часть Греции. Участники переговоров допустили участие Египта в энергетическом проекте.

Трехсторонний проект может иметь большое значение и в контексте стремления Евросоюза диверсифицировать поставки газа в Европу и стать более независимым в этом вопросе от России.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.