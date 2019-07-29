Израиль, Кипр и Греция планируют транспортировать газ в Европу

Израиль, Кипр и Греция решительно настроены транспортировать в Европу природный газ из восточной части Средиземного моря.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис после встречи со своими коллегами из двух других стран.

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“Мы надеемся, что в скором времени сможем подписать соответствующий договор”, — подчеркнул израильский министр энергетики Юваль Штайниц.

Проект предполагает строительство газопровода для транспортировки топлива сначала на Кипр, затем на Крит и на материковую часть Греции. Участники переговоров допустили участие Египта в энергетическом проекте.

Трехсторонний проект может иметь большое значение и в контексте стремления Евросоюза диверсифицировать поставки газа в Европу и стать более независимым в этом вопросе от России.