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Верланов рассказал о предстоящих изменениях в Налоговый кодекс

Верланов рассказал о предстоящих изменениях в Налоговый кодекс

Команда президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов с изменениями в Налоговый кодекс.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Власти намерены таким образом помочь бизнесу решить ряд технических проблем. В том числе – и проблем с оформлением лицензий на хранение топлива и спирта.

Верланов отметил, что его ведомство о проблемах знает, но выступает за постепенное внедрение изменений. В частности, по его словам, новые законопроекты будут предусматривать следующие моменты:

  • «Самоштрафы по незарегистрированным налоговым накладным при реализации на неплательщика НДС».
  • Пересмотр некоторых вопросов администрирования налогов.
  • Реализация BEPS – проекта по международному сотрудничеству в борьбе с выводом доходов со стран с высоким налогообложением в страны с более низким.
  • Создание Единого счета для уплаты налогов по аналогии с таможней.
По материалам УБР
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