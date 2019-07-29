Верланов рассказал о предстоящих изменениях в Налоговый кодекс

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Команда президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов с изменениями в Налоговый кодекс.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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Власти намерены таким образом помочь бизнесу решить ряд технических проблем. В том числе – и проблем с оформлением лицензий на хранение топлива и спирта.
Верланов отметил, что его ведомство о проблемах знает, но выступает за постепенное внедрение изменений. В частности, по его словам, новые законопроекты будут предусматривать следующие моменты:
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