В Украине 80% многоэтажек нуждаются в модернизации - Зубко

В Украине 80% домов многоэтажного сектора нуждаются в модернизации.

Об этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Говоря о том, как можно удешевить жилищно-коммунальные услуги в Украине, Зубко сказал: «Единственный способ уменьшить счета наших потребителей – это уменьшить объем потребления. Мы, как государство, чрезмерно тратим энергоносители, которые имеют рыночную цену. Если сравнивать с Европейским Союзом или с Польшей, мы тратим в три раза больше энергии для отопления 1 кв. м жилья, потому что мы очень неэффективны, с одной стороны, коммунальные предприятия, с другой – жилье, которое практически строилось по советским нормам. Если взять 160 тысяч домов многоэтажного сектора, то из них 80% нуждаются в модернизации. 22 тысячи только хрущевок, построенных из панелей, которые пропускают и холод, и жару. Летом сжигают электроэнергию, а зимой сжигают газ из наших бойлеров».

По словам Зубко, «у нас потребление – 220 киловатт на квадратный метр. Это так, как было во Франции примерно в 1950-х годах. Германия сегодня потребляет 50 киловатт. Мы потребляем в четыре раза больше».

Однако, по словам вице-премьера, «параллельно необходимо еще и модернизировать коммунальные предприятия, потому что понимаем: теплокоммунэнерго находится в таком состоянии, что будет только увеличивать стоимость своих услуг и перекладывать свою ответственность на потребителей».

Зубко отметил, что «наше государство пошло очень неэффективным путем в свое время, объявив приватизацию жилья». «Мы раздали всем людям квартиры, а потом сказали: а вы не хотите управлять своей совместной собственностью? А они говорят: не хотим, пусть ЖЭКи управляют. А эффективны ли ЖЭКи? Нет. А эффективно ли коммунальное предприятие? Нет. Польша пошла совершенно по другому направлению. Польша сперва заставила людей взять в управление свой многоэтажный дом… А потом она дала возможность купить по балансовой стоимости эти квартиры. И тогда люди полностью осознали, что это их дом. Им нужно управлять, нужно уменьшать потребление потому, что это уже их квартиры. Что их собственность также и подъезд, и крыша, и подвал, и территория вокруг – и этим тоже нужно научиться управлять. Мы же только через 27 лет подходим к этому вопросу», – отметил вице-премьер.