Налоговая служба изменит правила налогообложения для ИТ-бизнеса

Председатель Государственной налоговой службы анонсировал изменение системы налогообложения для ИТ-специалистов и ИТ-компаний в Украине с целью обеспечения больших темпов экономического роста.

Об этом сообщил председатель ГНС Сергей Верланов в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, будет отдельный проект. Я смотрю на это с точки зрения Украины в целом очень оптимистично … IT – это один из тех секторов, которые могут сгенерировать дополнительный рост ВВП – те 7% в 2021 году, о которых говорит президент. И здесь надо делать кардинальные вещи. Простым эволюционным путем мы этого не достигнем, живем в реалиях 2,5-3,5% роста», – сообщил Верланов, отвечая на вопрос об изменениях в системе налогообложения для ИТ.

Он сообщил, что сейчас над разработкой новой налоговой модели для отрасли работают представители Офиса президента, которые провели ряд встреч с ИТ-бизнесом.

В то же время Верланов отметил, что менять упрощенную систему налогообложения (ФЛП) намерений у налоговой службы нет.

«По «упрощенцам» планов нет. Эти предприниматели – ядро ​​страны, одна из ключевых экономических сил страны – около 2 миллионов. Классические самозанятые лица», – сообщил глава налоговой.