Цены на нефть упали из-за торговой войны США и Китая

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Уровень мировых цен на нефть обвалился до самого низкого за последние 7 месяцев уровня – 58 долларов за баррель нефти марки Brent. Причина – обострение торговых отношений между США и Китаем.
Об этом сообщает Bloomberg.
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В течение 2019 года нефть в мире постепенно дорожала, достигнув уровня 74 долларов за баррель, однако затем снова начала стремительно падать.
Нынешнее падение цен на нефть объясняют тем, что инвесторы становятся обеспокоены в том, что спрос на нефть будет держаться на том же уровне, что и сейчас. В частности, из-за торговой войны объемы промышленного производства будут сокращаться. Как следствие потребности в нефти будет меньше, спрос на нее падать, как и ее цена.
Обвал цен на нефть уже привел к девальвации валют стран-экспортеров нефти. В частности, казахстанкий тенге опустился до нового исторического минимума. Также наблюдается падение курса рубля примерно на 3% с начала месяца.
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