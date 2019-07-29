Доллар может вырасти до 30 гривен - валютный прогноз экспертов на осень

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Финансовые аналитики говорят, что спекулянты массово обменяли доллары на гривны и купили ценные бумаги. Этим было обусловлено падение курса доллара до психологической отметки в 25 грн. Но уже осенью ожидается обратный процесс – погашение облигаций и обмен гривны на валюту, что приведет к росту курса доллара и евро.
Третья декада октября и первая декада ноября текущего года ознаменуется ростом курса доллара. После значительного укрепления гривны, осенью 2019 года ожидается рост курса доллара.
«Время, когда стоит ожидать этой ситуации, – третья декада октября и первая декада ноября текущего года», – прогнозирует международный экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук.
Нынешнее же укрепление украинской национальной валюты, по его словам, имеет исключительно спекулятивную основу: на Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа.
Ближе к концу года ожидается обратный процесс – погашение облигаций и обмен украинской валюты на доллары, что и приведет к росту курса американской валюты. «Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль», – считает Игорь Гарбарук.
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