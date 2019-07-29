Предприятия задолжали «Нафтогазу» около 39,5 млрд грн (инфографика)

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» на 6 августа 2019 года составляет около 39,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 177 млн ​​грн (0,5%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,5 млрд грн, промышленных предприятий – около 2,8 млрд грн. Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,3 млрд грн, предприятий ТКЭ и ТЭЦ – около 35,2 млрд грн, из них за 2019 г. – 12,8 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность увеличилась на 263 млн грн (0,8%).

Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (7 млрд грн), Днепропетровской (6,6 млрд грн), Харьковской (4,1 млрд грн), Луганской (1,9 млрд грн), Одесской (1,6 млрд грн), Запорожской (1,1 млрд грн), Львовской (1,1 млрд грн) областей, г. Киева (3,1 млрд грн) и Автономной Республики Крым (1,4 млрд грн).