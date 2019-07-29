ЕС выделил миллионы евро для образовательных проектов в Украине

Восемь украинских проектов победили в конкурсе программы Евросоюза Эразмус+ по направлению Развитие потенциала высшего образования и получат гранты на общую сумму 7,15 млн евро.

Об этом сообщило Минобразования и науки в среду, 7 августа.

Отмечается, что эти деньги будут потрачены на модернизацию образовательных программ, улучшение квалификации учителей и расширение сотрудничества вузов. Украинские исследователи начнут воплощать новые проекты уже в октябре 2019 года и январе 2020-го.

“Проекты сосредоточены на модернизации образовательных программ в сфере киберфизических систем и эрготерапии. Часть работ также касается повышения качества изучения иностранных языков учителями и улучшение сотрудничества вузов с экономическими и социальными партнерами”, – говорится в сообщении.

Исполнителями проектов станет 51 украинская организация, к работе, в частности, привлечены три перемещенных вуза – Донецкий национальный технический университет, Донецкий госуниверситет управления и Горловский институт иностранных языков.

В проектах с участием Украины будут работать 52 партнера из 21 страны мира.