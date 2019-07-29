Доходы госбюджета за семь месяцев этого года выросли на 13,7%

Доходы государственного бюджета за семь месяцев 2019 г. выросли на 13,7%, до 584,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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«Доходы государственного бюджета за семь месяцев 2019 г. выросли на 13,7% г/г до 584,1 млрд грн. Выполнение доходов составило 97,4% от росписи (по сравнению с 95,7% от росписи в первом полугодии)», – отмечается в сообщении.

Основными причинами низких плановых доходов остались разница в фактических макроэкономических показателях и заложенных в бюджет, в частности курса гривны, введенные льготы по импорту отдельных товаров, а также ограничения правительством Российской Федерации экспорта ряда товаров в Украину.

Доходы общего фонда государственного бюджета выросли на 10,7% г/г до 516,4 млрд грн и составили 96% от росписи (в первом полугодии уровень выполнения составлял 94,1% от росписи).