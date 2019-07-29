Доходы госбюджета за семь месяцев этого года выросли на 13,7%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Доходы государственного бюджета за семь месяцев 2019 г. выросли на 13,7%, до 584,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Читайте также: Проект госбюджета-2020 на финальной стадии, – Маркарова
«Доходы государственного бюджета за семь месяцев 2019 г. выросли на 13,7% г/г до 584,1 млрд грн. Выполнение доходов составило 97,4% от росписи (по сравнению с 95,7% от росписи в первом полугодии)», – отмечается в сообщении.
Основными причинами низких плановых доходов остались разница в фактических макроэкономических показателях и заложенных в бюджет, в частности курса гривны, введенные льготы по импорту отдельных товаров, а также ограничения правительством Российской Федерации экспорта ряда товаров в Украину.
Доходы общего фонда государственного бюджета выросли на 10,7% г/г до 516,4 млрд грн и составили 96% от росписи (в первом полугодии уровень выполнения составлял 94,1% от росписи).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодексаВчера, 21:04 - 7459 10
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилейВчера, 15:05 - 10776 9
Эксперт объяснил, почему подорожал хлеб8 ч. назад - 821 8
Германия стала крупнейшим торговым партнером РФ среди стран ЕС8 ч. назад - 398 3
Кабмин не будет вводить полное эмбарго на топливо из РФ - ГерусВчера, 17:48 - 300 3
Будет ли учитываться пенсионный стаж для тех, кто работает за границейВчера, 20:03 - 21858 2
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилейВчера, 15:05 - 10776 9
Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодексаВчера, 21:04 - 7459 10
Начал действовать новый тариф на "Зеленую карту"6 ч. назад - 3122
В столице планируют изменить тарифы на холодную водуВчера, 14:00 - 1985
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)3 ч. назад - 53
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5173
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1738
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1558 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4638