В Ивано-Франковске жители смогут оплатить проезд со смартфона

Компания Mastercard, всеукраинская платежная система EasyPay и компания JetBeep при поддержке Ивано-Франковского городского совета запустили решение, с которым пассажиры могут рассчитываться онлайн за поездки в автобусах Ивано-Франковска при помощи мобильного приложения EasyWallet UA с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass.

Как это будет действовать – специальные bluetooth-считыватели (датчики), которыми сейчас оснащены 42 автобуса, распознают пассажиров со смартфонами и установленным приложением, как только их владельцы входят в автобус.

После этого приложение посылает уведомление с предложением оплатить проезд. Чтобы приобрести билет, пассажиру достаточно лишь выбрать тариф и подтвердить оплату, «свайпнув» уведомление в EasyWallet UA.



Пользователь может самостоятельно войти в мобильное приложение и приобрести билет для проезда: в главном меню выбрать город, тариф, способ оплаты (Masterpass или кошелек EasyPay) и подтвердить операцию. После этого на экране смартфона появляется окно об успешной оплате, а электронный билет для проезда сохраняется в приложении. Перевозчики самостоятельно определяют перечень доступных тарифов.

Справка Finance.ua