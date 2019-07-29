В Ивано-Франковске жители смогут оплатить проезд со смартфона

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Компания Mastercard, всеукраинская платежная система EasyPay и компания JetBeep при поддержке Ивано-Франковского городского совета запустили решение, с которым пассажиры могут рассчитываться онлайн за поездки в автобусах Ивано-Франковска при помощи мобильного приложения EasyWallet UA с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass.
Как это будет действовать – специальные bluetooth-считыватели (датчики), которыми сейчас оснащены 42 автобуса, распознают пассажиров со смартфонами и установленным приложением, как только их владельцы входят в автобус.
После этого приложение посылает уведомление с предложением оплатить проезд. Чтобы приобрести билет, пассажиру достаточно лишь выбрать тариф и подтвердить оплату, «свайпнув» уведомление в EasyWallet UA.
Пользователь может самостоятельно войти в мобильное приложение и приобрести билет для проезда: в главном меню выбрать город, тариф, способ оплаты (Masterpass или кошелек EasyPay) и подтвердить операцию. После этого на экране смартфона появляется окно об успешной оплате, а электронный билет для проезда сохраняется в приложении. Перевозчики самостоятельно определяют перечень доступных тарифов.
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