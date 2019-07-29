В Польше судят украинцев, которые угоняли элитные автомобили

В Польше судят украинцев, которые организовали международную преступную группировку и угоняли элитные автомобили.

Об этом говорится в сообщении PolskieRadio.

Преступники разыскивали и взламывали машины с небольшим пробегом на территории Германии и Швеции. Потом вывозили транспорт в Польшу и перебивали идентификационные знаки. При чем они использовали VIN-коды легально зарегистрированных в России и Украине автомобилей.

В общем обвинили 32 человека, в том числе трое украинцев. Уже достоверно известно, что 17 злоумышленников входили в преступную группировку, которая действовала в 2014-2017 годах и похитила 17 авто класса люкс.

Отмечается, что бандой руководил украинец, а также в нее входило двое сотрудников Бескидского отдела Пограничной службы в Перемышле.

Обвинительный акт, помимо участия в организованной преступной группе и продаже автомобилей, включает также обвинения в контрабанде сигарет из Украины в Польшу и коррупции. Большинство обвиняемых признали свою вину. Им грозит до 10 лет тюрьмы.