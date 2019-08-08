Области по уровню пенсии в Украине

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По данным Пенсионного фонда, с 1 января по 1 июля 2019 года более всего вырос средний размер пенсии в Донецкой и Луганской областях – на 15%. В Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях – на 14%.
Об этом пишет председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Фейсбуке.
Наибольшую среднюю пенсию получают в Киеве – 4148 грн.
Наименьшая средняя пенсия на Тернопольщине – 2315 грн (разница составляет 79%).
“В Киеве средняя зарплата составляет 15 650 гривен. Самая низкая зарплата в Кировоградской области. Разница со столицей – 83%. Это означает, что большая разница между регионами по размеру пенсии сохранится и в последующие десятилетия”, – написал Дорошенко.
“Только в семи регионах этот показатель выше среднестатистического по стране. В частности, в Киеве средняя пенсия равна 4148, в Донецкой области – 3950, Луганской – 3651, Киевской – 3060, Харьковской – 3050. Если сравнить пенсии и заработные платы по их равномерности распределения по регионам, то ситуация у пенсионеров лучше, чем работающих.
В 3 областях зарплата выше средней по стране (данные за июль):
В случае с пенсиями видим, что семь областей с пенсией выше средней охватывают территории, где проживает 40% населения страны”, – говорит эксперт.
В Полтавской области средняя пенсия – 2932, Одесской – 2854, Николаевской – 2796, Львовской – 2733, Сумской – 2708, Черкасской – 2678, Черниговской – 2677, Кировоградской – 2656, Житомирской – 2615, Херсонской – 2583, Ивано-Франковской – 2569 грн, Волынской – 2527, Хмельницкой – 2519, Винницкой – 2517, Ровенской – 2513, Черновицкой – 2386, Закарпатской – 2384, Тернопольской – 2315 грн.
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