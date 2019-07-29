SpaceX запустила спутник, который расширит доступ к интернету в Африке

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Американская ракета-носитель Falcon 9 утром 7 августа успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom. Аппарат предназначен для расширения услуг по доступу к интернету районов Африки южнее Сахары.
Об этом сообщили в SpaceX. Запуск осуществили с авиабазы США на мысе Канаверал (штат Флорида).
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Для запуска была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, которая ранее уже дважды выводила на орбиту космические аппараты.
Ранее запуск неоднократно переносился в связи с проверкой надежности работы двигателей ракеты-носителя Falcon 9.
Спутник AMOS 17 создан для Spacecom американской корпорацией Boeing. Стоимость контракта составляет $250 млн. Срок эксплуатации спутника рассчитан на 20 лет.
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