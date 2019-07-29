США лишили безвизового въезда иностранцев, которые были в Северной Корее

США лишили безвизового въезда иностранцев, которые посещали Северную Корею в течение последних восьми лет.

Об этом пишет AFP.

На сегодня гражданам 38 стран разрешен краткосрочный, не более 90 дней, въезд в США без оформления визы. Среди них граждане Франции, Австрии, Финляндии, Швейцарии, Словакии, Великобритании, Южной Кореи, Японии и других стран.

Теперь жители этих стран, которые посещали КНДР начиная с 1 марта 2011 года, обязаны подавать в таможенную и пограничную охрану США заявки на туристические или деловые визы.

Изменение коснется десятков тысяч людей из стран, имеющих безвиз из США. В частности, такой шаг может помешать президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину продвигать трансграничные туристические проекты для своих граждан.

Власти США запретили своим гражданам посещать КНДР с 2017 года, после того как американский студент был задержан в Пхеньяне. Вероятно, его пытали “за шпионаж”, после чего он впал в кому и умер через несколько дней после освобождения.