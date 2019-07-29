0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

США лишили безвизового въезда иностранцев, которые были в Северной Корее

США лишили безвизового въезда иностранцев, которые были в Северной Корее

США лишили безвизового въезда иностранцев, которые посещали Северную Корею в течение последних восьми лет.

Об этом пишет AFP.

На сегодня гражданам 38 стран разрешен краткосрочный, не более 90 дней, въезд в США без оформления визы. Среди них граждане Франции, Австрии, Финляндии, Швейцарии, Словакии, Великобритании, Южной Кореи, Японии и других стран.

Теперь жители этих стран, которые посещали КНДР начиная с 1 марта 2011 года, обязаны подавать в таможенную и пограничную охрану США заявки на туристические или деловые визы.

Изменение коснется десятков тысяч людей из стран, имеющих безвиз из США. В частности, такой шаг может помешать президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину продвигать трансграничные туристические проекты для своих граждан.

Власти США запретили своим гражданам посещать КНДР с 2017 года, после того как американский студент был задержан в Пхеньяне. Вероятно, его пытали “за шпионаж”, после чего он впал в кому и умер через несколько дней после освобождения.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.