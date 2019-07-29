Кабмин не будет вводить полное эмбарго на топливо из РФ - Герус

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Кабинет министров Украины не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты.
Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус на брифинге в Киеве.
“Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может вырасти… Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение…” – подчеркнул он.
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Герус отметил, что Россия на рынке нефтепродуктов ведет себя нестабильно, и в планах украинского правительства сейчас – сократить зависимость украинского рынка от России.
“Если мы снизили поставки из России, приблизительно, в два раза, то те недружественные решения, которые может принять Россия уже в ближайшее время – не будут иметь для нас такого негативного эффекта”, – подчеркнул представитель президента в Кабмине.
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