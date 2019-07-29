Международные резервы Украины выросли на $1,2 млрд за месяц - Нацбанк

По июле 2019 года объем международных золотовалютных резервов вырос на 1,2 миллиарда долларов по сравнению с июнем.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

“По состоянию на 1 августа 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 840,13 млн долл. США. В июле они выросли на 5,8% благодаря чистой покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке”, – говорится в сообщении.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

благоприятная ситуация на валютном рынке, сложившаяся вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ , а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта. Эти факторы обусловили существенное превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы благодаря интервенциям на межбанковском валютном рынке на общую сумму 1 271,1 млн долл. США . В частности, 405,2 млн долл. США было куплено в ходе проведения интервенций по выбору лучшего курса и 865,9 млн долл. США – по единому курсу. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил;

операции Правительства по управлению государственным долгом. Так, в июле поступления от размещения ОВГЗ , номинированных в валюте, составили 1 005,6 млн долл. США . Эти поступления почти полностью компенсировали платежи Правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. В прошлом месяце такие расходы составили 1 019,0 млн долл. США , из которых 941,3 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ , а остальные средства – на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями;