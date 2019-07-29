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В местные бюджеты с начала года поступило 150 миллиардов - ГФС

В местные бюджеты с начала года поступило 150 миллиардов - ГФС

По оперативным данным, в январе-июле 2019 года ГФС обеспечено в местные бюджеты 150,9 млрд гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 20,7%, или на 25,9 млрд гривен. За 7 месяцев 2018 года в местные бюджеты было направлено 125,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В июле этого года в местные бюджеты поступило 23,4 млрд грн, что на 23,8%, или на 4,5 млрд грн больше июля 2018 года.

Налог и сбор на доходы физических лиц является главным источником наполнения доходов местных бюджетов и занимает наибольший удельный вес – 60,9 процента. В течение января-июля 2019 г. поступления указанного налога и сбора составили 92,0 млрд грн., что на 22,5%, или на 16,9 млрд грн превышает поступления соответствующего периода 2018 года.

В июле текущего года плательщики направили в местные бюджеты 14,8 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 25,5%, или на 3,0 млрд грн больше июля 2018 года.

По материалам Finance.UA
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