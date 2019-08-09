Наталия Дворская: HR-тренды и будущее рынка труда

Автоматизация провоцирует увольнения. Компании практикуют обмен сотрудниками. Все это – не предположения, а реальность сегодняшнего дня. Рынок труда динамично меняется, бросая бизнесу и HR новые вызовы. В этой колонке поговорим о ключевых тенденциях в сегменте.

Фул-тайму нет

На мировом рынке с каждым годом все больше популярности приобретают альтернативные полной занятости способы заработка – проектная работа, фриланс, неполная занятость, краудсорсинг.

То есть те виды деятельности, которые подразумевают свободное формирование рабочего графика и не требуют постоянного присутствия в офисе.

В США, например, более 40% трудоспособного населения занято на непостоянной основе – то есть на временных подработках, проектной работе или фрилансе. Согласно отчету компании Deloitte, 49% респондентов отметили позитивный опыт от сотрудничества с такими «непостоянными» специалистами.

В США более 40% трудоспособного населения занято на непостоянной основе

Украина также демонстрирует активное движение в этом направлении. Мы как рекрутинговая компания фиксируем увеличение числа соискателей, заинтересованных именно в удаленной работе или частичной занятости. Наши наблюдения подтверждают биржи фриланса. По данным Freelancehunt, например, в 2018-м году количество самозанятых выросло на 100 тысяч человек – с 220 до 320 тысяч. Такую динамику мы наблюдаем последние 5 лет, однако существенный скачок в этом направлении произошел с появлением на рынке труда кандидатов поколения Z.

Сегодня мы все меньше говорим о балансе работы и личной жизни, поскольку граница между первым и вторым становится более размытой. В дальнейшем, вероятно, гибкий график и удаленная работа станет такой же нормой, как сейчас – работа в офисе с 09:00 до 18:00. Во-первых, из-за технологий: уход в диджитал позволяет сотрудникам выполнять все больше функций, находясь за пределами офиса.

Во-вторых, либерализация рабочего графика помогает в какой-то степени решать проблему перегруженности, стрессов и выгорания на рабочем месте, обеспечивая максимальную продуктивность персонала для компаний.

Постоянное обучение как часть корпоративной культуры

Сегодня компании уделяют повышенное внимание к качественному составу персонала, учитывая не только опыт, знания и навыки, но также способность и стремление к обучению. Учитывая объёмы информации и скорость изменений в современном мире, сотрудникам важно успевать овладевать новыми знаниями и навыками, чтобы оставаться эффективными на работе и востребованными на рынке.

Особенно чувствительны к вопросам обучения и развития миллениалы. Люди, относящиеся к этой возрастной группе, отличаются большей мобильностью и, как показывают различные исследования, при выборе работы больше всего ценят возможность учиться и расти. Дайте им такую возможность – и вы получите мотивированный к работе и продуктивный персонал, который с большой вероятностью не покинет работу уже через год.

Передовые компании активно внедряют новые методы обучения и развития своего персонала. Например, один из наших партнеров, международный ритейлер, для обучения персонала продажам и обслуживанию клиентов снимает видеоролики, где актерами являются сотрудники компании. Участники обыгрывают рабочие ситуации и на живом примере показывают, какое поведение является недопустимым, что является стандартом компании, а что будет оцениваться как wow-service.

Фокус HR постепенно смещается с построения системы обучения в сторону формирования культуры непрерывного обучения персонала. Постоянное обучение уже не является дополнительным преимуществом, а становится обязательным условием для сохранения рабочего места.

Курс на человечность

Появление термина «принцип человечности» (humanity), как и выше описанный тренд, стало последствием активного проникновения технологий в трудовой сфере.

Впервые о humanity заговорили в США и Западной Европе. Там уже давно стал нормой тот факт, что из-за интенсивной автоматизации люди на работе все больше контактируют с техникой и гаджетами, чем друг с другом. Это, как следствие, привело к банальной нехватке живого общения, снижению уровня эмпатии и все чаще становится причиной неудовлетворенности работой, отсутствия ощущения значимости.

Наиболее остро подобная проблема стоит в развитых странах, где уровень проникновения технологий выше. Украине в этом плане пока боятся нечего, однако задуматься стоит уже сегодня. Технологический прогресс продолжается, и столкновение с последствиями этого процесса – лишь вопрос времени. Однозначно можно сказать, что технологии наиболее эффективны тогда, когда они дополняют людей, а не заменяют.

HR объединяется с маркетингом

Диджитализация изменила подходы к поиску и подбору персонала. Многие инструменты цифрового маркетинга находят широкое применение в HR, поэтому сегодня мы с полной уверенностью можем говорить о появлении так называемого HR-маркетинга. Чат-боты, таргетинговая и контекстная реклама, видео-интервью, поиск в социальных сетях – все это становится основными рабочими инструментами рекрутера, постепенно вытесняя работные сайты.

Конечно, о полном отказе от последних говорить еще рано, но шаг в эту сторону уже сделан. Сегодня большинство рекрутеров просматривают страницу кандидата на Facebook наряду с его резюме. Данная социальная сеть прекрасно зарекомендовала себя при поиске кандидатов, особенно когда интересы кандидата являются важным критерием при отборе. Нет причин для отказа от этого тренда.

Важным аспектом сегодня становится развитие бренда работодателя. Согласно опросу TalentSolutions, 72% соискателей изучают репутацию компании перед отправкой резюме, поэтому рекрутинговый маркетинг становится одной из ключевых функций HR-отделов.

Стремительно падает доверие к официальной информации, опубликованной на странице компании, и, вместе с тем, растет доверие к пользовательскому контенту. Опытные HR внедряют сторителлинг как инструмент лояльности и доверия к бренду. Уже не интересно читать скучные цифры и пафосные слоганы. Намного увлекательнее смотреть, чем занимаются сотрудники внутри компании, как проходит их рабочий день, как они обучаются, над какими проектами работают и какое признание они получают.

Современный HR изучает путь и опыт кандидата и сотрудника. Он создает продуманные точки контакта со своей целевой аудиторией, формируя правильное впечатление о работе в компании.

Аутсорсинг набирает обороты

И график ниже – тому доказательство. Мировой рынок аутсорсинговых услуг практически беспрерывно растет. Только в 2013-м и 2016-м годах заметна явная «просадка», но в обоих случаях ситуация быстро улучшилась. Перемены в обратном направлении маловероятны.



Источник: statista

Причина – VUCA мир. VUCA – акроним английских слов volatility, uncertainty, complexity и ambiguity. Этим термином характеризуют изменчивость, непостоянство и сложность современной жизни. Технологии, бизнес, экономика – все меняется слишком быстро. Компаниям необходимо быстро реагировать на все изменения, чтобы удержаться на плаву. В таком бешеном ритме возможность сосредоточиться на своих ключевых функциях и передать второстепенные на аутсорсинг становится необходимостью.

Интересно отметить, что сегодня в Украине аутсорсинг активно покупают не только крупные иностранные компании, но также украинские компании разного масштаба.

Кроме того, существенно меняется суть запросов на аутсорсинг. Сегодня уже недостаточно сделать административную работу, компании ожидают управления проектами, пуская провайдеров глубже в свои внутренние процессы и данные.

Еще 5 лет назад наши клиенты предпочитали лично контролировать и проверять ход выполнения порученной нам работы на всех этапах. Сегодня их интересует только конечный результат.

Следовательно, сегодня компании подходят к выбору подрядчиков более тщательно, ориентируясь не столько на стоимость, сколько на рекомендации и качество предоставляемых услуг, что, в свою очередь, служит хорошим толчком к развитию рынка аутсорсинговых услуг в стране.

Вывод

21 век диктует новые правила для работодателей и для сотрудников. Для многих компаний новые реалии станут или уже стали настоящим вызовом, ломая привычные стереотипы и требуя глубоких изменений в HR-стратегиях. Но такие перемены необходимы. Именно они – гарантия привлечения и удержания сильных талантливых специалистов, способных укреплять и развивать компанию.

Наталия Дворская, руководитель департамента рекрутмента Smart Solutions