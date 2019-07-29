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За два месяца в Украине растаможили всего 351 "еврономер"

За два месяца в Украине растаможили всего 351 "еврономер"

За два летних месяца все таможни Украины оформили в общей сложности 351 “еврономер”.

Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский.

Как указывает Тупальский, дальнейшее продолжение срока льготного оформления автомобилей на номерах иностранной регистрации после 24 августа нецелесообразно.

В период с декабря по февраль в стране было растаможено 140 тысяч “еврономеров”, а с марта по май еще 3365 таких машин.

По его мнению, в Украине еще 300-400 тысяч автомобилей с европейскими номерами, владельцы которых сознательно идут на дальнейшее нарушение закона.

После объединения таможенной, полицейской и пограничной баз данных, у правоохранителей просто не будет возможности не находить таких людей и не выписывать им штрафы, которые будут составлять десятки и сотни тысяч гривен.

Справка Finance.ua

  • С 22 августа вступят в силу новые правила для еврономеров. Полиция получит право останавливать и штрафовать авто без регистрации в конце августа. Тех, кто официально не зарегистрирует и не растаможит автомобиль в Украине, ждет наказание.
  • за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;
  • повторное за год вождение “евробляхи” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
  • задержка от 10 до 20 суток – 8500 грн.
По материалам Finance.UA
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