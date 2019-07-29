Fiat Chrysler заявил о готовности слияния с Renault - The Financial Timesmind

Fiat Chrysler заявил о готовности слияния с Renault.

Об этом сообщает The Financial Times.

Гендиректор Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) Майк Мэнли выразил готовность возобновить переговоры о слиянии с Renault SA.

Несмотря на серьезные препятствия на пути к заключению соглашения, Мэнли сказал изданию, что итало-американскому автопроизводителю по-прежнему «было бы интересно услышать реакцию» от французского конкурента, добавив, что объединение компаний может дать «значительный синергетический эффект».

«Промышленная логика, которая присутствовала до этого, по-прежнему присутствует. Если обстоятельства изменятся, то, возможно, мечты объединятся и многое может произойти», – прокомментировал Мэнли.

В течение нескольких месяцев ранее в этом году FCA и Renault вели переговоры о создании европейского автогиганта.

В мае FCA направила Renault предложение о слиянии на равной основе, предусматривающее, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной компании.

Однако только через 10 дней компании опубликовали сообщение об отмене сделки. FCA заявила, что во Франции отсутствуют политические условия для ее успешного завершения.

Еще одним фактором провала переговоров стали разногласия между участниками глобального альянса Renault и Nissan, которые обострились после ареста в конце прошлого года Карлоса Гона, бывшего главы Renault и Nissan.

В попытке спасти альянс руководители Renault и Nissan начали переговоры о возможном сокращении доли французской компании в японском автопроизводителе.

Nissan существенно превосходит Renault по количеству выпущенных автомобилей, однако компании принадлежит всего 15%, тогда как Renault владеет 43,4%-ной долей в Nissan.