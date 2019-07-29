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Разрабатываемая ЦБ Китая цифровая валюта заменит бумажные банкноты - эксперт

Разрабатываемая ЦБ Китая цифровая валюта заменит бумажные банкноты - эксперт

Представители Народного банка Китая (PBoC) подтвердили намерение ускорить разработку собственной цифровой валюты, которая, как предполагают эксперты, с большой долей вероятности может заменить традиционные бумажные банкноты.

Об этом пишет AMBCrypto со ссылкой на заявление ЦБ Китая.

Также финансовый регулятор Китая отметил, что будет отслеживать последние тренды в области разработок виртуальных валют – как у себя в стране, так и за ее пределами.

В июле глава исследовательского подразделения PBoC Ван Синь предположил, что инициатива Facebook с запуском проекта Libra заставит власти Китая ускорить работу над собственной цифровой валютой, изучением которой они занимались последние нескольких лет.

В комментарии изданию BJNews заместитель декана Института капитала и финансов при Китайском университете политических наук Ву Чанхай отметил, что такая цифровая валюта может заменить банкноты, будет служить препятствием для людей, занимающихся незаконной деятельностью, а также поможет трансформировать финансовую инфраструктуру страны.

Также он убежден, что из-за существующей модели государственного управления Libra от Facebook не сможет заменить фиатную валюту Китая и не окажет какого-либо серьезного влияния на ее цифровой аналог.

По материалам Forklog
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