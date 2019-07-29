КНДР с помощью хакеров похитила около $2 млрд

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Северная Корея совершенствует методы кибератак на банки и биржи криптовалют, похитив при этом уже около $2 млрд.
Как сообщает Reuters со ссылкой на секретную часть доклада ООН по КНДР, эти средства власти тоталитарного государства пускают на разработку ракетно-ядерной программы.
По данным аналитиков, даже без тест-запусков баллистических ракет Пхеньян последние полгода продолжал развивать эту стратегическую военную сферу.
В отчете речь идет о том, что помимо воровства средств у финансовых учреждений и бирж, КНДР использует хакеров (многие из которых работают под руководством Департамента госбезопасности КНДР – тамошнего “КГБ”) и для отмывания присвоенной криптовалюты.
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