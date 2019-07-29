Немцы разработали электрический гибрид скутера и скейта (фото)

Немецкий автопроизводитель выпустил концепт электрического средства передвижения Audi e-tron Scooter, который представляет собой гибрид скейтборда и скутера. Продажи серийной версии устройства запланированы на конец 2020 года.

Электроскутер позиционируется как средство передвижения в рамках последней мили — с его помощью можно быстро добраться от дома к стоянке или к ближайшей станции метро. Вес складного Audi e-tron Scooter составляет порядка 12 кг, так что его без проблем можно перевозить не только в багажнике автомобиля, но и в общественном транспорте.

Передняя стойка выступает в качестве своеобразного руля, она также содержит батарею, электронику и экран с отображением текущего заряда аккумуляторов. Четыре колеса обеспечивают достаточную устойчивость, при этом подвеска в стиле скейтборда обеспечивает великолепную маневренность. К скутеру можно подключиться с помощью приложения по Bluetooth-каналу, выбрав необходимые настройки передвижения.

Максимальная скорость скутера составляет 20 км/ч, запас хода — более 20 км. Поддерживается рекуперация энергии во время торможения, что может еще больше увеличить запас хода, а для большей безопасности скутер также оснащен гидравлическими тормозами. Заряжать батарею скутера можно будет прямо в багажнике электромобилей Audi с помощью специального разъема.

Стоимость Audi e-tron Scooter составит порядка 2000 евро, при этом в компании рассматривают возможность дарить такой скутер каждому покупателю электромобилей линейки Audi e-tron. Модель будет предлагатьяя с отделкой доски из карбона или дерева, также покупателям предложат серый и черный варианты дизайна.