Ученые разработали искусственный интеллект, который будет прогнозировать болезни

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Компания DeepMind в партнерстве с Департаментом по делам ветеранов США разработала алгоритм ИИ для прогнозирования болезни.
В статье, опубликованной в Nature, они делятся своими выводами о том, как алгоритм может предусмотреть наличие почечной недостаточности за 48 часов до ее проявления. Модель правильно идентифицировала состояние 9 из 10 пациентов.
Острая почечная недостаточность ежегодно становится причиной смерти 500 тыс. Жителей США. Чаще всего это происходит из-за того, что болезнь сложно определить на ранних стадиях. Исследователи хотят использовать искусственный интеллект для изменения ситуации.
Результаты показывают, что на каждого пациента врачи тратили 15 минут, а не несколько часов. И только в 3,3% случаев они упустили болезнь, по сравнению с 12% случаев без использования II. Исследователи надеются, что их инструмент может спасти десятки тысяч жизней.
Разработчики планируют показать и новые модели инструментов, которые помогут определять болезни, от которых ежегодно умирают миллионы людей. Команда DeepMind продолжит эту работу в рамках партнерства с Google Health.
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