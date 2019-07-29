В китайской газете заработал "робот-журналист"

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Китайская газета China Science Daily заявила об использовании программного обеспечения, которое может автоматически генерировать новости о последних изобретениях в мире из ведущих мировых научных журналов.
Над разработкой “научного корреспондента” Сяоке в течение шести месяцев трудились работники газеты вместе с исследователями из Пекинского университета, сообщает Xinhua.
По словам разработчиков, Сяоке с помощью алгоритмов самостоятельно создал уже более 200 новостей на базе статей из таких англоязычных научных журналов, как Science, Nature, Cell и New England Journal of Medicine.
Впрочем, перед публикацией автоматически сгенерированных новостей группа ученых будет проверять содержание материала и дополнять его в случае необходимости.
По мнению заместителя главного редактора China Science Daily Чжан Мингвея, благодаря их изобретению китайские исследователи будут получать быстрый доступ к публикациям в самых известных научных журналах мира.
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