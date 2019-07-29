НБУ оштрафовал банк Пинчука за нарушения по финмониторингу

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Национальный банк Украины в июле 2019 года применил меры воздействия к трем банкам по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, указано, что меры воздействия регулятор применил к таким банкам:
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