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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,158 млн и 36,066 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (56 и 26), максимальный курс продажи доллара 25,88UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,71-25,72 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активных заявок по доллару на сумму более 63, 212 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,6500 – 3 500
25,6600 – 5 000
25,6800 – 5 000
25,6900 – 30 000
25,6900 – 20 000
25,6900 – 30 000
25,6900 – 8 500
25,7000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,7149 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,6558 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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