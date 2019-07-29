По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,158 млн и 36,066 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (56 и 26), максимальный курс продажи доллара 25,88UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,71-25,72 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активных заявок по доллару на сумму более 63, 212 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,8000 – 2 22225,7200 – 10 00025,7000 – 10 00025,7000 – 13 00025,7000 – 40 00025,7000 – 5 00025,6700 – 99 00025,6700 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,6500 – 3 500

25,6600 – 5 000

25,6800 – 5 000

25,6900 – 30 000

25,6900 – 20 000

25,6900 – 30 000

25,6900 – 8 500

25,7000 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,7149 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,6558 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.