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"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Одессе

"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Одессе

Задолженность одесских производителей тепла ставит под угрозу теплоснабжение города следующей зимой.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

“Невыполнение АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» требований Положения о возложении специальных обязательств (постановление КМУ от 19.10.2018 № 867) в части расчетов за газ ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне”, – говорится в сообщении.

Общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и ​​КП «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 млрд грн. В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 840,9 млн грн, поданный в компании график погашения задолженности ТЭЦ выполняет только на 74%.

“Для того чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у Нафтогаза, Одесская ТЭЦ должна заплатить не менее 161,0 млн грн”, – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, КП “Теплоснабжение города Одессы” задолжало “Нафтогазу” 836 млн гривен.

“Для достижения минимального уровня расчетов, предусмотренного Положением о ПСО, предприятию необходимо оплатить не менее 222,4 млн грн”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что “Нафтогаз” призывает Фонд государственного имущества, осуществляющий управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплоснабжающими предприятиями города требований Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров.

По материалам Finance.UA
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