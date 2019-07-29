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УЗ возобновила на Донбассе работу поездов, которые не курсировали 5 лет

УЗ возобновила на Донбассе работу поездов, которые не курсировали 5 лет

“Укрзализныця” возобновила движение пригородных поездов на участке “Мариуполь – Южнодонбасская”, которые не ходили почти 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

“Для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал “Донецкая железная дорога” совместно со специалистами штаба ООС проверили и подготовили инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию ​​Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года”, – говорится в сообщении.

Отныне по этому участку будут курсировать четыре пригородных поезда.

В частности, продлили до Южнодонбасской движение поездов № 6162, № 6105, № 6108 и № 6181.

По материалам Finance.UA
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