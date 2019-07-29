В Лондоне хотят запретить небоскребы из стекла.

Об этом сообщает taipeitimes.com.

Архитекторы и инженеры города хотят приостановить строительство стеклянных небоскребов так как их кондиционирование сложное и дорогое. Кроме этого, увеличивает углеродные выбросы в атмосферу.

“Если вы строите теплицу в условиях чрезвычайной климатической ситуации, это, по меньшей мере, довольно странно”, – подчеркнул советник правительства и администрации Большого Лондона, председатель Королевского института Британских архитекторов Саймон Стерджис.

По информации Международного энергетического агентства, около 40% выбросов углекислого газа в мире – это результат возведения, отопления, охлаждения и разрушения строений.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио еще в апреле этого года заявил, что небоскребы из стекла нужно запретить, а те здания, которые уже построены, нужно модернизировать.