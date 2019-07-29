Объемы реализации промышленной продукции увеличились на 5% - Госстат

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За первое полугодие 2019 года объемы реализации отечественной промышленной продукции выросли всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За январь-июнь 2019 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 1,28 трлн грн, что на 5,4% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 350,1 млрд грн.
Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за первое полугодие текущего года было реализовано на 215,3 млрд грн (на 23,1% больше, чем в прошлом году), из которых за пределы страны – на 54,5 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 43,9 млрд грн (на 35,8% больше); сырой нефти и природного газа – на 69,6 млрд грн (на 16,0% больше); металлических руд – на 85,5 млрд грн (на 23,5% больше).
Продукции перерабатывающей промышленности за январь-июнь 2019 года было реализовано на 804,1 млрд грн (на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года), из которых за пределы страны – на 294,3 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 262,7 млрд грн (на 9,1% больше); продукции металлургического производства – на 194,9 млрд грн (на 7,9% меньше); продукции машиностроения – на 87,7 млрд грн (на 6,4% больше).
Также за 1 полугодие 2019 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 163,6 млрд грн (на 0,2% меньше по сравнению с январем-июнем 2018 года), произведено и распределено газа на 46,9 млрд грн (на 0,4% больше).
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