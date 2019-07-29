Amazon объявила о двух новых проектах в области возобновляемых источников энергии в США и ЕС

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Amazon представила два новых проекта, касающиеся возобновляемых источников энергии. Технологический гигант из Сиэтла объявил о планах строительства ветряной электростанции в Корке (Ирландия) и солнечной фермы в округе Питтсильвания (штат Виргиния, США).
Это будет второй проект Amazon по возобновляемым источникам энергии в Ирландии и седьмой в Содружестве Виргинии. Ожидается, что они будут генерировать примерно 168 000 МВт·ч чистой энергии в год, что приблизит компанию к реализации цели по полному обеспечению своих глобальных операций возобновляемой энергией.
Проекты позволят поставлять «зелёную» энергию в центры обработки данных облачного подразделения Amazon Web Services (AWS), которые обслуживают деятельность Amazon и миллионов клиентов AWS по всему миру.
С учётом новых объектов Amazon реализует в глобальном масштабе 66 проектов в области возобновляемых источников энергии, включая 51 солнечную крышу, которые позволят обеспечивать 1342 МВт мощности и поставлять более 3,9 млн МВт·ч энергии в год.
Тем не менее сотрудники Amazon считают, что компания прилагает недостаточно усилий в этом направлении. В петиции к акционерам Amazon, подписанной 8000 сотрудников, отмечается, что поставленная компанией цель достижения 100-процентного обеспечения возобновляемой энергии не имеет установленного срока. Поэтому сотрудники планируют потребовать разработки Amazon комплексного плана, нацеленного на борьбу с глобальным потеплением.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на продукты питания в Украине достигли европейских16 ч. назад - 4496 41
Пятьдесят тысяч заказов за 2 месяца: в чем уникальность кредитки «Зелена» от А-Банка13 ч. назад - 14732 10
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилей8 ч. назад - 6502 6
Введены в действие новые правила маркировки продуктов10 ч. назад - 822 3
Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодекса2 ч. назад - 404 2
Пятьдесят тысяч заказов за 2 месяца: в чем уникальность кредитки «Зелена» от А-Банка13 ч. назад - 14732 10
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилей8 ч. назад - 6502 6
У Зеленского рассказали, как надо бороться с контрабандой11 ч. назад - 5331 2
Цены на продукты питания в Украине достигли европейских16 ч. назад - 4496 41
Топ самых популярных новых авто на украинском рынке15 ч. назад - 2547 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4928
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1677
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1507 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4568
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4931 2