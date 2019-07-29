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Amazon объявила о двух новых проектах в области возобновляемых источников энергии в США и ЕС

Amazon объявила о двух новых проектах в области возобновляемых источников энергии в США и ЕС

Компания Amazon представила два новых проекта, касающиеся возобновляемых источников энергии. Технологический гигант из Сиэтла объявил о планах строительства ветряной электростанции в Корке (Ирландия) и солнечной фермы в округе Питтсильвания (штат Виргиния, США).

Это будет второй проект Amazon по возобновляемым источникам энергии в Ирландии и седьмой в Содружестве Виргинии. Ожидается, что они будут генерировать примерно 168 000 МВт·ч чистой энергии в год, что приблизит компанию к реализации цели по полному обеспечению своих глобальных операций возобновляемой энергией.

Проекты позволят поставлять «зелёную» энергию в центры обработки данных облачного подразделения Amazon Web Services (AWS), которые обслуживают деятельность Amazon и миллионов клиентов AWS по всему миру.

С учётом новых объектов Amazon реализует в глобальном масштабе 66 проектов в области возобновляемых источников энергии, включая 51 солнечную крышу, которые позволят обеспечивать 1342 МВт мощности и поставлять более 3,9 млн МВт·ч энергии в год.

Тем не менее сотрудники Amazon считают, что компания прилагает недостаточно усилий в этом направлении. В петиции к акционерам Amazon, подписанной 8000 сотрудников, отмечается, что поставленная компанией цель достижения 100-процентного обеспечения возобновляемой энергии не имеет установленного срока. Поэтому сотрудники планируют потребовать разработки Amazon комплексного плана, нацеленного на борьбу с глобальным потеплением.

По материалам BIN
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