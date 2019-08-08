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Розенко сообщил, какой размер минимальной пенсии можно устанавливать в 2020 году

Розенко сообщил, какой размер минимальной пенсии можно устанавливать в 2020 году

Вице-премьер-министр Павел Розенко полагает, что размер минимальной пенсии в 2020 году можно устанавливать на уровне 1700-1750 грн.

По его словам, в настоящее время есть все предпосылки для существенного роста минимальной зарплаты и минимальной пенсии в следующем году.

Розенко также заявил, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750 грн.

“А к концу года, я думаю, до 1900 грн можно абсолютно. Это фактически прожиточный минимум для нетрудоспособных”, – сказал он.

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Розенко также отметил, что в 2020 году минимальный размер заработной платы может быть не менее 6,5 тыс. грн.

Справка Finance.ua

  • С 1 января 2019 года минимальная пенсия выросла на 172 грн до 1669 грн для лиц старше 65 лет и со стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин.
По материалам Finance.UA
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