Розенко сообщил, какой размер минимальной пенсии можно устанавливать в 2020 году

Вице-премьер-министр Павел Розенко полагает, что размер минимальной пенсии в 2020 году можно устанавливать на уровне 1700-1750 грн.

По его словам, в настоящее время есть все предпосылки для существенного роста минимальной зарплаты и минимальной пенсии в следующем году.

Розенко также заявил, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750 грн.

“А к концу года, я думаю, до 1900 грн можно абсолютно. Это фактически прожиточный минимум для нетрудоспособных”, – сказал он.

Розенко также отметил, что в 2020 году минимальный размер заработной платы может быть не менее 6,5 тыс. грн.

Справка Finance.ua