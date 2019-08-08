Розенко сообщил, какой размер минимальной пенсии можно устанавливать в 2020 году

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Вице-премьер-министр Павел Розенко полагает, что размер минимальной пенсии в 2020 году можно устанавливать на уровне 1700-1750 грн.
По его словам, в настоящее время есть все предпосылки для существенного роста минимальной зарплаты и минимальной пенсии в следующем году.
Розенко также заявил, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750 грн.
“А к концу года, я думаю, до 1900 грн можно абсолютно. Это фактически прожиточный минимум для нетрудоспособных”, – сказал он.
Розенко также отметил, что в 2020 году минимальный размер заработной платы может быть не менее 6,5 тыс. грн.
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