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Стало известно, когда завершится укладка шведского участка "Северного потока – 2"

Стало известно, когда завершится укладка шведского участка "Северного потока – 2"

Работы в исключительной экономической зоне Швеции по укладке газопровода “Северный поток – 2”, который строится в обход Украины, планируется завершить в октябре 2019 года.

Об этом информирует оператор проекта Nord Stream 2, пишет Сегодня.

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Согласно сообщению, укладка 510-километрового шведского участка газопровода практически завершена: первая нитка на этом отрезке уже готова, строительство второй возобновится 1 сентября.

“Всего в настоящее время уже уложено более 1700 км газопровода “Северный поток – 2” в Германии, Швеции, Финляндии и России в соответствии с действующими разрешениями”, – отметили в пресс-службе.

Оператор также добавил, что 3 августа последняя партия труб для строительства газопровода покинула склад хранения в порту Карлсхамн (Швеция), а всего с 7 октября 2017 года через порт было отгружено около 39 тыс. труб.

По материалам Сегодня
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