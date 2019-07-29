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В США поддержали проект санкций против "Северного потока-2"

В США поддержали проект санкций против "Северного потока-2"

Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток-2”.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Анна Гопко.

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“Комитет Сената поддержал санкции против СП2 (“Северного потока-2” – ред.) со счетом 20:2 в нашу пользу. Напомню, что эти же санкции также остановят Турецкий поток в той его части, которая повредит нашему транзиту, если будет построена”, – написала Гопко.

По материалам УНН
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