"Северный поток 2" пожаловался на дискриминацию проекта в Европе

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Компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором строительства газопровода “Северный поток – 2” в обход Украины, просит суд Европейского Союза общей юрисдикции аннулировать дискриминационные меры по проекту.
Соответствующая жалоба была подана накануне, пишет Сегодня.
Nord Stream 2 просит отменить директиву ЕС 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву Евросоюза, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности, говорится в сообщении.
По мнению компании, это может привести к отмене указанной директивы, поскольку поправки “были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта “Северный поток – 2” условия”.
“Как предусмотрительный инвестор, мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к Газовой директиве вредят не только “Северному потоку – 2”. Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к “низкоуглеродной” энергии стал реальностью”, – заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
Пресс-служба также напомнила, что 12 апреля 2019 года с подачи Nord Stream 2 был инициирован обязательный трехмесячный период консультаций, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем, прежде чем может быть направлено уведомление об арбитраже. На данный момент оно не достигнуто, несмотря на то, что срок консультаций истек.
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