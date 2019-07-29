Германия стала крупнейшим торговым партнером РФ среди стран ЕС

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В 2018 году Германия стала как крупнейшим импортером товаров из России (33 млрд евро), так и крупнейшим экспортером в Россию (26 млрд евро). В целом в прошлом году Россия была третьим крупнейшим партнером ЕС по импорту (8% от общего импорта вне ЕС) и четвертым по величине экспорта в ЕС (4% от общего экспорта в Евросоюз) в 2018 году.
В период с 2008 по 2018 год дефицит торговли ЕС с Россией уменьшился (имеется в виду, что блок импортировал больше, чем экспортировал). Этот дефицит торговли был самым высоким в 2011 году — 93 млрд евро и самым низким в 2016 году — 46 млрд евро. В 2018 году дефицит торговли ЕС с Россией составил 83 млрд евро.
В экспорте Евросоюза в Россию преобладали “машины и транспортные средства”, “химикаты” и “другая произведенная продукция”, которые вместе составляли 90% экспорта ЕС в Россию.
В импорте ЕС из России преобладали первичные товары (72%), преимущественно “энергетика”, “сырье” и “продукты питания и напитки”.
Кроме того, “лекарственные средства” были наиболее экспортируемым продуктом ЕС в Россию, тогда как крупнейшая статья импорта из России — “сырая нефть, машинное масло”.
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