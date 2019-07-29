Бесплатная "коммуналка" для стариков: эксперты оценили предложение Зеленского

Пока проходящие в Раду представители партии “Слуга народа” обсуждают вопрос повышения пенсий и новой пенсионной реформы, в Офисе президента изучают заявление Владимира Зеленского о бесплатной “коммуналке” для стариков. Глава государства предложил полностью освободить пенсионеров старше 70 лет от оплаты комуслуг.

Когда новшество начнет действовать, пока неизвестно. В целом, эксперты скептически оценивают эту инициативу, передает Сегодня.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сомневается, что идея будет реализована. По его словам, к зиме в стране на 35% вырастет число получателей субсидий, а газ может заметно подорожать – вместе с горячей водой и отоплением.

“В этой ситуации предвыборную популистскую идею с бесплатной “коммуналкой” отложат надолго, если не навсегда”, – уверен Пендзин.

А эксперт по ЖКХ Андрей Никончук уверен, что даже если предложение президента будет одобрено, ждать изменений в этом году бессмысленно.

“В этом году точно не будет, так как в бюджете не предусмотрено финансирование. Надо дождаться проекта госбюджета на 2020 год и, исходя из заложенных в него сумм на “бесплатную “коммуналку”, можно будет оценить, кого эта норма коснется”, – отметил Никончук.

Впрочем, может случиться, что претендентов на бесплатную “коммуналку” вовсе не окажется. Это возможно при тех критериях отбора, о которых говорил президент: возраст 70 и более лет, 40 лет трудового стажа, доходы не выше 1564 грн (ПМ для нетрудоспособных). В Пенсфонде отмечают, что у граждан такого возраста пенсия рассчитывалась еще по старым нормам и превышает ПМ.